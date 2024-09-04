Kış aylarında lezzetli yemekler hazırlamak için ev yapımı domates sosu mükemmel bir çözüm. İşte kışlık domates sosu tarifi:

Malzemeler:

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  • 5 kg olgun domates
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 baş sarımsak (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1/2 çay bardağı sirke (isteğe bağlı)

Hazırlık:

  1. Domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
  2. Büyük bir tencerede, domatesleri orta ateşte pişirin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirmeye devam edin (1-1,5 saat).
  3. Sarımsağı ince doğrayıp ekleyin, ardından tuz, şeker ve zeytinyağını ekleyin. İsterseniz sirkeyi de katabilirsiniz.
  4. Sosu 10-15 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.
  5. Sıcak sosu temiz kavanozlara doldurup kapaklarını kapatın, ters çevirerek soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde saklayın.
Editör: Mehrican Candemir