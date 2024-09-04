Kış aylarında lezzetli yemekler hazırlamak için ev yapımı domates sosu mükemmel bir çözüm. İşte kışlık domates sosu tarifi:
Malzemeler:
- 5 kg olgun domates
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 baş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1/2 çay bardağı sirke (isteğe bağlı)
Hazırlık:
- Domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
- Büyük bir tencerede, domatesleri orta ateşte pişirin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirmeye devam edin (1-1,5 saat).
- Sarımsağı ince doğrayıp ekleyin, ardından tuz, şeker ve zeytinyağını ekleyin. İsterseniz sirkeyi de katabilirsiniz.
- Sosu 10-15 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.
- Sıcak sosu temiz kavanozlara doldurup kapaklarını kapatın, ters çevirerek soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde saklayın.
Editör: Mehrican Candemir