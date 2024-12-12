Soğukların kendini göstermesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muammer Çelik, kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle grip ve COVID-19 gibi virüslerin yayılımında belirgin bir artış olduğunu belirtti. Dr. Çelik, bu enfeksiyonların kronik hastalar ve 65 yaş üstü bireyler için daha ciddi riskler oluşturabileceğini ifade etti.

Kapalı alanlarda virüs yayılımı artıyor

Soğuk havaların etkisiyle daha fazla kapalı mekanlarda vakit geçirmenin, virüslerin daha kolay yayılmasına neden olduğunu belirten Dr. Çelik, “Sıcaklıkların düşmesi, bağışıklık sistemimizi de zayıflatıyor. Bu durum, grip ve diğer solunum yolu virüslerinin daha hızlı yayılmasına zemin hazırlıyor” dedi.

Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Solunum yolu enfeksiyonlarının hafif soğuk algınlığından, ciddi zatürre vakalarına kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Dr. Çelik, “Özellikle çocuklar, hamileler, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için bu enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir” uyarısında bulundu. Bu hastalıkların ciddi durumlarda hastaneye yatış ve uzun süreli tedavi gerektirebileceğini belirtti.

Semptomları hafife almayın

Dr. Çelik, nezle ve grip gibi hastalıkların belirtileri hakkında da bilgi verdi. Nezlede genellikle burun akıntısı, tıkanıklık ve boğaz ağrısı gibi hafif semptomların görüldüğünü, gribal enfeksiyonlarda ise yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları gibi daha belirgin belirtilerin olduğunu söyledi. Eğer belirtiler ağırlaşır ve uzun süreli yüksek ateş, şiddetli öksürük gibi semptomlar ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Gereksiz antibiyotik kullanımına karşı uyarı

Kış aylarında görülen enfeksiyonların çoğunun virüs kaynaklı olduğunu hatırlatan Dr. Çelik, antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılabileceğini, virüs kaynaklı enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının hiçbir faydası olmadığını vurguladı. Bu yanlış kullanımın, antibiyotik direncine neden olduğunu belirterek, “Doktor kontrolü olmadan antibiyotik kullanmayın” diye aktardı.

Bağışıklık güçlendirme önerileri

Enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yollarından birinin hijyen olduğuna dikkat çeken Dr. Çelik, sık sık ellerin yıkanmasının önemini vurguladı. Ayrıca, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Çelik, kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınılmasının da bu dönemde büyük önem taşıdığını ekledi.

Aşı ve maske kullanımıyla riskleri azaltın

Maske kullanımının yalnızca pandemi döneminde değil, solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını engellemek için her zaman etkili bir önlem olduğunu belirten Dr. Çelik, hastalık belirtileri gösteren kişilerin kapalı alanlarda maske takarak diğer insanlara virüs bulaştırmasını önlemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, özellikle risk grubundaki bireylerin her yıl grip aşısı yaptırmalarının önemini vurguladı.