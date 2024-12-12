İspanyol oyuncu Jose de la Torre, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 37 yaşında yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü Netflix dizisi Toy Boy ile büyük bir çıkış yakalayan de la Torre, aynı zamanda Amar es para siempre, Vis a Vis ve Servir y Proteger gibi önemli İspanyol dizilerinde de rol almıştı.

Jose de la Torre'nin ölüm haberini ilk duyuran İspanyol haber sitesi Montilla Digital, ünlü oyuncunun 5 Aralık'ta hayatını kaybettiğini bildirdi. Habere göre, de la Torre için 6 Aralık'ta İspanya'nın Montilla kentinde bir cenaze töreni düzenlendi.

Ciddi Hastalıkla Mücadele Ediyordu

Jose de la Torre, geçtiğimiz haziran ayında sosyal medya üzerinden kendisine ciddi bir hastalık teşhisi konduğunu açıklamıştı. Bu dönemde oyuncunun sağlık durumu hakkında pek fazla bilgi verilmemişti, ancak ölüm haberi, hayranları ve dostları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Luisa Martín’den Duygusal Paylaşım

De la Torre'nin ölümünün ardından ünlü İspanyol aktris Luisa Martín, Instagram üzerinden oyuncunun gülümsediği bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Martín, "Bildiğin kadar yüksekten uç. Sen ışıksın, çok parlak bir ışık. Bu hepimizi aydınlatacak. Sesini bir daha duyamayacağımı düşünmek kalbimi kırıyor ama seninle konuşmaya devam edeceğim. Seni sonsuz seviyorum Jose," sözlerini paylaşarak, arkadaşına olan sevgi ve saygısını dile getirdi.

Jose de la Torre, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda içtenliği ve pozitif kişiliğiyle de tanınıyordu. Onun kaybı, hem İspanya'daki hem de dünya çapındaki hayranları için büyük bir kayıp oldu.