Bitcoin (BTC) piyasasında kısa vadeli yatırımcılar satışa yönelmiş durumda. Bu durum, fiyat hareketlerinde ani dalgalanmalara yol açarken, uzun vadeli yatırımcıların ise Bitcoin birikimini sürdürdüğü görülüyor. Zincir üstü veriler, bu iki farklı yatırımcı grubunun piyasadaki tutumunu ortaya koyuyor.

Kısa vadeli Bitcoin sahiplerinin satışı artıyor

Zincir üstü veriler ve analizler, kısa vadeli Bitcoin sahiplerinin pozisyonlarını azalttığını ortaya koyuyor. CryptoQuant yazarı IT Tech’e göre, son iki hafta içinde kısa vadeli BTC sahipleri satış yaparak piyasadan çıkış yapmaya başladı. Hafta başından bu yana BTC’de toparlanma görülmesine rağmen, bu yatırımcı grubunun satışları devam ediyor.

AMBCrypto, kısa vadeli BTC sahiplerinin fiyat üzerinde ani bir etki yarattığını ve bu satışların dalgalı fiyat hareketlerine katkıda bulunduğunu vurguladı. Özellikle 155 gün ya da daha az süredir BTC tutan yatırımcılar, fiyatların daha da düşebileceği korkusuyla pozisyonlarını kapatıyor.

Bitcoin cüzdanlarındaki değişim

ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz oranlarına dair spekülasyonlar Bitcoin fiyatına pozitif yansımış durumda. BTC, 52.500 dolara kadar geriledikten sonra 58.000 dolar seviyesini yeniden kazandı. Ancak kısa vadeli satışların ve madencilerin de pozisyonlarını azaltmasının, fiyat dalgalanmalarına neden olduğu gözlemlendi.

CryptoQuant Araştırma Müdürü Julio Moreno, Bitcoin ve altın arasındaki negatif korelasyonun devam ettiğini belirtti. Riskten kaçınan yatırımcıların altın gibi daha güvenli varlıklara yönelmesinin, BTC üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Uzun vadeli yatırımcılar Boğa inancını koruyor

Kısa vadeli yatırımcılar piyasadan çıkarken, uzun vadeli BTC sahipleri Bitcoin satın almaya devam ediyor. Bu grup, piyasadaki boğa inancını koruyarak daha uzun vadeli kazanç beklentisiyle hareket ediyor.

Bitcoin fiyat görünümü

Bitcoin’in 50 ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalamalar (SMA) altında seyretmesi, piyasada düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle 60.000 dolar seviyesinde yer alan 50 günlük SMA, BTC için direnç noktası olarak görülüyor. AMBCrypto’ya göre, BTC fiyatı bu seviyeyi aşarsa kısa vadeli duyarlılık olumlu yönde değişebilir. Ancak, daha uzun vadeli bir ralli için 63.000 doların aşılması gerektiği belirtiliyor.