Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yurt genelinde etkili olan kar yağışları İstanbul'da da merakla bekleniyor. Erzurum ve Kars gibi şehirler beyaza bürünürken, İstanbul için de karın habercisi oldu. Hava Forum’un son simülasyonlarına göre, İstanbul'u önümüzdeki kış aylarında etkili kar yağışları bekliyor.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında kar yağışı bekleniyor

Hava Forum, son açıklamalarında İstanbul’un kış mevsiminde en az iki kez büyük kar yağışına sahne olacağını duyurdu. Yapılan simülasyon analizlerine göre, ocak, şubat ve mart aylarında İstanbul'u bembeyaz bir örtüyle kaplayacak sağlam kar fırtınalarının yaşanması bekleniyor.

Yapılan açıklamalarda, "Çalıştırdığımız simülasyonlar ve analizlere göre, bu kış İstanbul'da bir ya da iki kez tüm şehri beyaza bürüyebilecek ‘sağlam’ kar yağışı olacağı öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Karla gelen sürprizler: 'O sene bu sene' dedirtebilir

Karla gelen sürpriz, özellikle İstanbul'da kar tutkunları için oldukça heyecan verici olacak gibi görünüyor. Hava Forum’un açıklamalarına göre, İstanbul’daki kar yağışları 'o sene bu sene' dedirtebilir. 2024 kışı, İstanbul için unutulmaz bir kar dönemi olma potansiyeline sahip.

İstanbul beyaza bürünecek mi?

Simülasyonlar, tüm İstanbul’un beyaza bürüneceğini işaret ederken, karın şehri sarıp sarmalayacağı günler için geri sayım başladı. Kar yağışı, özellikle bahar aylarına yaklaşırken İstanbul'u beyaza boyayabilir.