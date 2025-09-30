Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine karşı geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’daki eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT’ten kişisel verilere yönelik operasyon

MİT, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle Türkiye’deki vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren siber suçlulara yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla kişisel verilere ulaşan 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verilere yasa dışı yollarla erişim sağlandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Veriler yurtdışına aktarılıyordu

USOM’un sağladığı teknik destekle, siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarıldı. Ayrıca, MASAK tarafından yapılan incelemelerle, suç örgütünün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi. Elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

Yasa dışı sorgu sistemleri kapatıldı

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, “Sowix”, “Ondex” ve “EmreQuery” gibi yasa dışı sorgu sistemlerine ait 9 internet sitesi ele geçirildi ve erişime kapatıldı. Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerini yürüttükleri Telegram grupları ve kanalları da güvenlik güçlerince ele geçirildi. Telegram gruplarında "siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaşarak, bu gruplar erişime kapatıldı.