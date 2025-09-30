İzmir’in Narlıdere ilçesinde minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, minibüs sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Narlıdere’de minibüs ile kamyon çarpıştı

İzmir Narlıdere ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Ferdi Yurtbulmuş'un kullandığı 35 CCT 002 plakalı minibüs, Mithatpaşa Caddesi üzerinde Gürsel Dede'nin kullandığı 35 UP 197 plakalı kamyonla çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsün sürücüsü Ferdi Yurtbulmuş, araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri, Yurtbulmuş’u araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeni henüz belirlenmedi. Yetkililer, kazanın neden olduğu yoğun trafik sıkışıklığını çözmek için gerekli önlemleri aldı.