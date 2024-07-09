Gittiği mekanda tanımadığı üç kadın tarafından şiddet gören Nur, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden anlattı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan fenomen isim, olayın detaylarını paylaştı.

Eslem Sena Nur, dün akşam arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gittiği bir mekanda tanımadığı üç kadın tarafından saldırıya uğradı. Nur, lavaboda yalnızken kapısını zorlayan kadınlar tarafından dışarı çıkarıldı ve burada sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kadınlar, Eslem Sena Nur’a fiziksel şiddet uyguladı.

"Beni merdivenden attılar"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense... Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırım mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" dedi.

Saldırı sonucu ciddi şekilde yaralanan Eslem Sena Nur, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede, başına ve yüzüne dikiş atılan Nur’un sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Nur’un hastanedeki görüntülerini paylaşan arkadaşı, “Eslem’e sebepsiz yere saldırdılar. Her yeri kan içindeydi” ifadelerini kullandı.

Eslem Sena Nur olayın ardından karakola giderek ifade verdi.