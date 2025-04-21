Kısmetse Olur eski yarışmacısı Yeliz Açıkel trafik kazası geçirdi. 112’yi beklerken çektiği kanlar içindeki fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kısmetse Olur yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Yeliz Açıkel, geçirdiği trafik kazası sonrası yüzü kanlar içinde kalan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram’da 180 binden fazla takipçisi bulunan Açıkel, yaşadığı kazayı "Dayak yemedim, tır çarptı" sözleriyle duyurdu.

Kısmetse Olur'un yıldızı Yeliz Açıkel trafik kazası geçirdi

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışması, Kanal D’deki yayın hayatının ardından 12 Aralık 2022’de YouTube’da “Aşkın Gücü” ismiyle tekrar başlamıştı. Kaos, aşk ve dram dolu anlarıyla hafızalara kazınan program, yeni yayın döneminde de büyük ilgi topladı.

Yarışmanın unutulmayan isimlerinden biri olan Yeliz Açıkel, özellikle Erol ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle sık sık gündeme gelmişti. İkilinin inişli çıkışlı ilişkisi, evlilik teklifine kadar uzanmış ancak sonu dramatik bir şekilde bitmişti.

Yüzü kanlar içindeyken, 112'yi beklerken fotoğraf paylaştı

Yarışmadan sonra da sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yeliz Açıkel, geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Kaza sonrası yüzü kanlar içinde kalan Açıkel, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak takipçilerine bilgi verdi.

Açıkel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yazan arayan kimseye dönüş yapamıyorum. Dayak yemedim arkadaşlar, tır çarptı. Allah korudu."

Yeliz Açıkel, bu fotoğrafı özellikle paylaşmak istemediğini, ancak araçta 112’yi beklerken ablasının sürekli “Neredesiniz?” diye sorması üzerine çekip gönderdiğini de belirtti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Yeliz Açıkel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletirken, fotoğraf kısa sürede binlerce etkileşim aldı.