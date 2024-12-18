Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan bir paylaşımda, Zeyd Gümüştutan’ın Meksika sınırında öldürüldüğü iddia edildi. Bu iddialar, kısa sürede büyük bir dikkat çekti ve 'Zeyd Gümüştutan öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi.

İlk açıklama arkadaşı Yasin Özbek’ten geldi

Zeyd Gümüştutan’ın ölümüne dair çıkan haberlerin ardından, ünlü ismin yakın arkadaşı Yasin Özbek sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Özbek, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Arkadaşlar Zeyd vefat etmedi, hala yaşıyor. Yapılan haberler tamamen yalan." diyerek durumu net bir şekilde açıkladı.