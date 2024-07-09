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777 Maslak'ta gerçekleştirilen lansman etkinliğine birçok ünlü isim katıldı. Ayanoğlu, sahnede şarkısını seslendirirken dans performansıyla da göz doldurdu.

Ünlü influencer Begüm Keçeci anne oluyor!

Ünlü influencer Begüm Keçeci anne oluyor!

Cansel Ayanoğlu 'nun"İkonik" şarkısı, dinleyicilere modern pop ezgileri ve enerjik ritimleriyle hitap ediyor. Ayanoğlu, klibinde de iddialı sahnelerle dikkat çekti ve sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Lansmanda sahne alan Ayanoğlu, performansıyla konuklardan tam not aldı.

Yarışma boyunca ikonik replikleri ve enerjik tavrıyla dikkat çeken Ayanoğlu, "İkonik" adlı şarkı sıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Dün akşam 777 Maslak'ta düzenlenen lansman etkinliğiyle şarkısını tanıtan Ayanoğlu, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

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