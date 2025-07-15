Hailey Bieber, TikTok hesabından yaptığı esprili paylaşımda Türk sosyal medyasını harekete geçirdi. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Kuzey Güney dizisinden bir sahneyi paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu karakterinin boğaza karşı durduğu kareyi paylaşan model Bieber, görüntünün üzerine "Life after losing your Favorite lipliner" (En sevdiğin dudak kalemini kaybettikten sonra hayat) notunu yazdı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Hem Türk hayranları hem de dizinin sevenleri tarafından yoğun ilgi gördü. İşte o paylaşım;