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Van Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) İl Müdürü Abidin Göksoy, vatandaşları Genel Sağlık Sigortası ( GSS ) prim borçlarına ilişkin gönderilen IBAN numaralı SMS 'lere karşı uyardı. Göksoy, SGK'nın SMS yoluyla IBAN üzerinden GSS borcu ödeme uygulaması olmadığını belirtti. Vatandaşların borçlarını yalnızca anlaşmalı bankalar, bankamatikler, internet bankacılığı, mobil bankacılık veya e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ile ödemeleri gerektiğini vurgulayan Göksoy, aksi halde dolandırıcılığa maruz kalınabileceğini ifade etti. Vatandaşların bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

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