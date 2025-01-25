Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli olan ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural, sahneye çıkarken taktığı yüzüğün parmağından çıkmaması sonucu hastaneye gitmek zorunda kaldı. Nişantaşı’nda hastane çıkışı görüntülenen Ural, bir aydır yüzüğünü çıkaramadığını ve bu sebeple zor durumda kaldığını açıkladı.

"Bir aydır çıkaramadım"

Yüzüğü yaklaşık bir ay boyunca parmağından çıkaramayan Kıvılcım Ural, hastane çıkışında muhabirlere yaptığı açıklamada, “Bir aydır çıkaramadım, tüm yöntemleri denedim ama olmadı. Sonunda hastaneye başvurmak zorunda kaldım” dedi. Yüzüğün çıkarılmasının 2 saat sürdüğünü belirten Ural, doktorların kesme işlemiyle yüzüğünü çıkardığını ifade etti.

“Neyse ki pahalı bir şey değildi”

Yaşadığı zorlukları anlatan Ural, “Yüzüğü kesmek için yaklaşık iki saat uğraştılar, ancak sonunda başardılar. Neyse ki çok pahalı bir şey değildi, tek taşımı kendim aldım” diyerek olayla ilgili espri yaptı. Bu zor anları geride bırakan ünlü şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.