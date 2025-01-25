Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları, Samsun’da düzenlenen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda hem bireysel hem de takım kategorilerinde harika bir performans sergileyerek, Türk okçuluğuna büyük bir gurur yaşattı. Yarışmada Muğla okçuları, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Altın madalya Emircan Haney'den geldi

Samsun’daki şampiyonada, Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney, bireysel kategoride gösterdiği üstün başarı ile Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Songül Lök ise aynı kategoride elde ettiği gümüş madalya ile ikinci sırayı aldı.

Milli Takım Seçmeleri İçin Büyük Adım

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda başarılı olan Emircan Haney, Hazal Burun ve Songül Lök, kazandıkları baraj puanları ile Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandılar.

U-21 takımında ise Ecesu Demircan, Duru Kaya ve Tanem Topuz’dan oluşan takım, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Başkan Aras’tan okçulara tebrik

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, elde edilen başarıları kutladı ve “Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularının bu önemli başarısı kentimizi gururlandırdı. Milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inancım tam. Başarıya katkı sağlayan antrenörümüz Dr. Ejder Sözen’i ve sporcularımızı kutluyorum. Bundan sonraki turnuvalarda başarılarının devamını diliyorum” diyerek okçulara desteğini belirtti.