Açık yaralardan vücuda girip ölümcül enfeksiyonlara yol açabilen Vibrio bakterilerinin artık Türkiye plajlarında da görüldüğü belirtildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) yayınladığı son uyarıya göre, geçmişte yalnızca Baltık Denizi'nde rastlanan Vibrio bakterileri artık Kuzey Denizi ve kapalı yüzme alanlarında da tespit ediliyor. Bu bakteriler, özellikle tuzlu ve acı (tuzlu-tatlı karışımı) sularda, yüksek sıcaklık ve düşük tuzluluk oranında kolayca çoğalabiliyor.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA DNA'SINA RASTLANDI

Benzer tehlike Türkiye için de geçerli. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında "Vibrio parahaemolyticus" ve "Vibrio vulnificus" gibi bakterilerin DNA'sına rastlandı. Milliyet'te yer alan habere göre; Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Aferin, yaz aylarında denizle temas eden kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Aferin, "Vibrio bakterileri sıcak ve tuzlu sularda çoğalır. Özellikle Vibrio cholerae kirli deniz suyunun yutulmasıyla mide-bağırsak sistemine girerek şiddetli ishal ve sıvı kaybına neden olan koleraya yol açabilir. Türkiye'de kolera vakası nadir görülse de, risk sıfır değil" dedi.

ESAS RİSK: AÇIK YARALARDA

Esas riskin açık yaraların denizle temasıyla ortaya çıktığını belirten Aferin, "Vibrio vulnificus gibi türler deriye temas ettiğinde doku enfeksiyonları ve nadiren de olsa 'et yiyen bakteri' olarak bilinen nekrotizan fasiit gibi ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor" dedi. Deniz ürünü tüketimine de dikkat çeken Aferin, "Özellikle çiğ istiridye gibi kabuklu deniz ürünleriyle bulaşabilen Vibrio parahaemolyticus, karın ağrısı, kusma, ishal ve ateşle kendini gösterebilir. Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu enfeksiyonlar kana yayılıp sepsise dönüşebilir" diye konuştu. Ürolojik açıdan da yaz aylarında enfeksiyon riskinin arttığına değinen Aferin, özellikle kadınlarda uzun süre deniz sonrası ıslak mayo ile kalmanın idrar yolu enfeksiyonlarını tetiklediğini belirterek şunları söyledi: "Genital bölgenin nemli ve sıcak kalması, bakteriler için üreme alanı oluşturur. Özellikle E. coli gibi bakteriler bu ortamda idrar yollarına ulaşabilir. Bağışıklığı düşük bireylerde tablo daha ağır seyreder."