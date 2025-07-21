Bornova Belediyesi, SMA Tip 1 hastası 1 yaşındaki Esma için dayanışma kampanyasını büyütüyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Esma’nın Pınarbaşı’nda düzenlenen 1. yaş günü etkinliğine katılarak, tedavi sürecine destek çağrısı yaptı. Etkinlik, sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla gerçekleşti ve duygusal anlara sahne oldu. Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak bu çabayı daha geniş kitlelere ulaştırmak için harekete geçeceklerini söyledi.

Başkan Eşki dayanışma mesajı verdi

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı halkına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, Bornova’nın dayanışma kültürünü daha da büyüteceklerini ifade etti. “Öncelikle Pınarbaşı halkını tebrik ediyorum. Bir çocuğun hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu gerçekten takdire şayan bir çaba. Biz de bu çabaya destek olacağız” dedi.

Sanayi meclisi bir araya gelecek

Başkan Eşki, Bornova’da bulunan 17 sanayi sitesi yönetimini 7 Ağustos’ta bir araya getireceklerini açıkladı. Sanayi meclisinden ve iş dünyasından güçlü bir destek beklediklerini belirten Eşki, “Bornova’daki tüm sanayi meclislerini toplayacağız. Büyük firmalara çağrı yapacağız. Hatırı sayılır bir desteği oradan sağlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sokak Lezzetleri Festivali destek kampanyasına dönüşüyor

Bornova Belediyesi, Ağustos ayının ortasında Büyükpark’ta düzenlenecek olan Sokak Lezzetleri Festivali ile de destek kampanyasını büyütmeyi planlıyor. Festivalden elde edilecek tüm gelir SMA hastası çocukların tedavisi için bağışlanacak. Başkan Eşki, “Bornova’nın en büyük zenginliklerinden biri yemek kültürü. Ünlü sokak lezzetlerini Büyükpark’ta bir araya getireceğiz. Tüm İzmir’i Bornova’ya, iyilik için yemek yemeye davet ediyoruz” dedi.