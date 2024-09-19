Şef Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Semih arasında yaşanan gerilim, stüdyoda ortamı bir anda sertleştiriyor. Programın fragmanında görülen tartışma, sosyal medyada şimdiden geniş yankı buldu.

"Haddini Bil!"

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım adına yarışan Semih, yaptığı yemek hakkında şeflerden gelen eleştirilere karşı çıkarak "Ben yediğimde böyle değildi şef" dedi. Semih’in bu yorumuna sinirlenen Mehmet Yalçınkaya ise sert bir tepki gösterdi. Öfkesine hakim olamayan Yalçınkaya, "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Her seferinde 'Benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle' diyorsun. Yeter artık! Bizden iyi mi biliyorsun bu işi? Haddini bil!" diyerek Semih'e çıkıştı.

Semih Stüdyoyu Terk Ediyor

Bu sert çıkışın ardından Semih, önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk etmeye karar verdi. Yarışmacılar ve diğer şefler, durumu yatıştırmaya çalışsa da Semih’in kararı kesin oldu. Tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ve Semih’in yarışmadaki geleceği ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

MasterChef Türkiye'de yaşanan bu tür gerilimler, izleyicileri ekran başına kilitlerken, yarışmanın heyecanını her zamankinden daha da artırıyor.