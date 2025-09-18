İstanbul'daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan tartışmalı görüntüler ve iddialar sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.

İstanbul Cevizlibağ’da Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan tartışmalı görüntüler üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık, olayla ilgili gerekli işlemlerin titizlikle yürütüleceğini açıkladı.

"Kabul edilemez durum"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan görüntülerin ve iddiaların yakından takip edildiği ifade edildi. Bakanlık, olayın, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde meydana geldiğini belirtti. İdari soruşturmanın başlatıldığını ve olayın adli mercilere intikal ettirildiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!" dedi.

Öğrencilerden taciz iddiası

İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’ndan sosyal medyaya yayılan görüntülerde, öğrenciler, yazın tadilat için yurda giren işçilerin özel eşyalarını karıştırdığını, kapı ve dolap kilitlerini kırarak kişisel eşyalarına zarar verdiğini belirtti. Görüntülere göre, bazı öğrencilerin iç çamaşırları çekmecelerden çıkarılmış ve içerisine yazılar yazılmış. Ayrıca, bazı tacizcilerin öğrencilerin yataklarının altına yazdıkları mesajlar ve sosyal medya hesapları da dikkat çekti.

Bazı odaların duvarlarına uygunsuz resimler çizildiği ve öğrencilerin çalınan eşyaları olduğu iddia edildi. Bu görüntüler ve şikayetler, büyük bir tepkiye yol açtı.