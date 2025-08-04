Damadın Yaktığı Evde Facia Ucuz Atlatıldı: Jandarmadan Kaçamadı

Aydın’ın Çine ilçesi Karakollar Mahallesi’nde 27 Temmuz 2025 günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, A.K. isimli şahsın yaşadığı evin, damadı olduğu öğrenilen M.A.Ç. tarafından ateşe verildiği iddia edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olayın ardından harekete geçen Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin olay yerinden kaçtığını tespit ederek muhtemel güzergâhlarda önlem aldı. Kısa sürede şüphelinin aracıyla kaçtığı yönünde bilgi alan Trafik Jandarma ekipleri, yapılan takip sonucu M.A.Ç.’yi saat 17.15 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 50.686,75 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca olayda kullanılan araç trafikten men edilerek Yediemin otoparkına çekildi.

Gözaltına alınan şüpheli, 28 Temmuz 2025 günü adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.