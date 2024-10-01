2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları, 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını 9 Ekim 2024 tarihine kadar tamamlayabilir.

Başvuru süreci

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ayrıca, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvuru yapma imkânına sahipler.

Sınav detayları

2024 ALES/3, akademik kariyer hedefleyen birçok öğrenci ve akademisyen için önemli bir fırsat sunuyor. Sınav sonuçları, lisansüstü eğitim programlarına kabul ve akademik personel alım süreçlerinde etkili bir rol oynuyor.