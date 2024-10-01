Millî Eğitim Bakanlığı’ndan özel okullara "Ücretsiz ders kitabı" takibi Millî Eğitim Bakanlığı’ndan özel okullara "Ücretsiz ders kitabı" takibi

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları, 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını 9 Ekim 2024 tarihine kadar tamamlayabilir.

Başvuru süreci 

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ayrıca, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvuru yapma imkânına sahipler.

Sınav detayları

2024 ALES/3, akademik kariyer hedefleyen birçok öğrenci ve akademisyen için önemli bir fırsat sunuyor. Sınav sonuçları, lisansüstü eğitim programlarına kabul ve akademik personel alım süreçlerinde etkili bir rol oynuyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ