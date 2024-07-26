Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon çekimleri başlamadan önce arkadaşlarıyla tatile çıkan Civelek, plajdaki şık kombiniyle göz doldurdu.

Tatil keyfi yaptı

Feyza Civelek, Bodrum Türkbükü'nde oyuncu arkadaşı Canan Ünal ile birlikte tatilin keyfini çıkarırken kameralara yansıdı. Siyah şapka ve etek model bikini tercih eden ünlü oyuncu, plajda şıklığıyla dikkat çekti. Güneşten korunmak için taktığı geniş kenarlı şapka ve kıyafetiyle tam not aldı.

Denize giremedi

Bir ara denize ayaklarını sokan Civelek, suyun soğukluğundan şikayet ederek denize girmekten vazgeçti. Güneşten korunmak için özenle seçtiği kıyafetleriyle önlem almayı ihmal etmeyen oyuncu, tatilin tadını çıkarırken de tarzından ödün vermedi.