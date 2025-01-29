Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakteriyle izleyici karşısına çıkan ancak beyin kanaması geçirerek diziden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen, uzun süren tedavisinin ardından Kızıl Goncalar dizisinde yeniden ekrana döndü.

Ünlü oyuncunun dönüşü hayranlarını sevindirirken, fiziksel değişimi ise sosyal medyada gündem oldu. Bir yıl içinde oldukça yaşlandığı ve yorgun göründüğü yönündeki yorumlar dikkat çekti.

"Onu ekranda görmek mutluluk verici"

Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez karakterine hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan, eski rol arkadaşı Tanrıöğen’in Kızıl Goncalar dizisine katılmasıyla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Onu ekranda görmek çok güzel, çok mutlu oldum. Yoğun çalıştığım için henüz izleyemedim ama en kısa sürede izleyeceğim. İnşallah sağlığı daha da iyi olacak."