Konak Belediyesi, ileri yaş kursiyerlerini torunlarıyla buluşturarak, sanatla dolu bir etkinlik düzenledi. Kursiyerler, öğrendiklerini torunlarıyla paylaşmanın keyfini yaşadı.

Konak Belediyesi, ileri yaş kursiyerleri için anlamlı bir etkinlik düzenledi

Konak Belediyesi, yarıyıl tatilini fırsat bilerek, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerlerine özel bir etkinlik düzenledi. 55 yaş ve üzeri katılımcılar, öğrendikleri sanat dallarında edindikleri yetenekleri torunlarına aktarmanın mutluluğunu yaşadılar. Resim, seramik, takı, keçe ve heykel yapımı gibi birçok sanatsal etkinlikte torunlarıyla bir araya gelen kursiyerler, keyifli anlar yaşadı.

Kursiyerlerden başkan Mutlu’ya teşekkür

Etkinliğe katılan 60 kursiyer, torunlarıyla birlikte sanat yapmanın keyfini çıkarırken, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya ve organizasyona katkı sağlayan tüm görevlilere teşekkürlerini ilettiler. Kursiyerler, merkezin sosyal anlamda kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek, burada rahatladıklarını ve sıkıntılarından uzaklaştıklarını dile getirdiler.



Konak’ta 55 yaş ve üzeri bireyler için büyük ilgi gören İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, katılımcılarına hem bilgi hem de sosyal destek sağlıyor.

Kursiyerler, hem eğitimler alıyor hem de psikososyal ihtiyaçlarını karşılayarak, sıcak ve samimi bir ortamda zamanlarını değerlendiriyorlar. Merkez, Halil Rıfat Paşa Caddesi’nde yer alıyor ve ilgi duyanlar 0232 445 43 20 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.