Kızıldeniz'de 23 Ağustos 2024 tarihinde Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinde çıkan yangın, günlerdir kontrol altına alınamıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) yürüttüğü askeri operasyon Aspire'dan yapılan açıklamaya göre, tanker üzerindeki yangın hala devam etmekte.

Çevresel felakete yol açabilir

Yangının, gemide büyük bir çevresel felakete yol açabilecek nitelikte olduğu belirtiliyor. Sounion'un taşıdığı 150 bin ton ham petrol, çevresel bir tehdit oluşturmasına rağmen, yetkililer şu ana kadar petrol sızıntısına dair herhangi bir belirtiye rastlanmadığını belirtti. Ancak, yangının devam etmesi durumunda sızıntı riski artıyor.

Sounion, ilk olarak 21 Ağustos'ta Husilerin hedefi olmuş, saldırı sonrası gemi motor gücünü kaybetmişti. Geminin mürettebatı, yardım çağrısında bulunduktan sonra bölgede bulunan AB güçleri tarafından kurtarılmış ve güvenli bir şekilde Cibuti'ye nakledilmişti. Saldırı sonrası, Sounion'un yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor, ancak gemideki yangın devam ediyor.

Bu saldırı, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen bir gemiye yapılan üçüncü Husi saldırısı oldu. AB yetkilileri, Kızıldeniz'de Husilerin ticari ve askeri gemilere yönelik tehditlerinin artmakta olduğuna dikkat çekiyor. Bölgedeki durumun ciddiyeti nedeniyle uluslararası topluma çağrıda bulunuluyor.