Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Inay köyünde çiftçiler, TARSİM sigortasının kuraklık nedeniyle yaşadıkları verim düşüklüğünü göz ardı ettiğini belirterek protesto düzenledi. Tarım Kredi Kooperatifi önünde toplanan çiftçiler, sigorta ekspertizlerinin çeşitli raporlar düzenleyerek düşük puan verdiklerini ve bu nedenle ödeme yapılmadığını savundular.

Çiftçiler protestoya katıldı

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Inay köyünde yaşayan çiftçiler, kuraklığın etkisiyle yaşadıkları verim düşüklüğünden ötürü TARSİM sigortasını sorumlu tutarak bir araya geldiler. Tarım Kredi Kooperatifi önünde düzenlenen protestoda, çiftçiler sigorta ekspertizlerinin ayrı ayrı gelerek farklı raporlar hazırladığını ve bu nedenle kendilerine ödeme yapılmadığını ifade ettiler.

CHP'li yetkililerden destek

Etkinliğe katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Uğur Duman, CHP İlk Kadın Kolları Başkanı Emine Ceylan, İl Başkanı Sevinç Yazgan ve Uşak Milletvekili Dr. Ali Karaoba, çiftçilere destek verdiklerini belirttiler. Konuşmalarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin çiftçilerin zararını gizlediğini ve TARSİM’in kuraklık nedeniyle yaşanan zararları karşılamasını engellediğini iddia ettiler. Dr. Ali Karaoba, TÜİK verilerinin gerçek durumu yansıtmadığını, bu durumun çiftçilerin mağduriyetini artırdığını vurguladı.

TÜİK ve TARSİM'e yönelik eleştiriler

Konuşmalarında, TÜİK’in buğdayda %40 ve arpada %36 kuraklık kaybı yaşandığını gösteren raporları manipüle ettiğini belirten CHP yetkilileri, bu verilerin devletin kurumlarına ait olduğunu, ancak gerçek durumu yansıtmadığını ifade ettiler. Çiftçiler de sigortalarını kuraklık ve diğer afetlerden korunmak amacıyla yaptırdıklarını, ancak yaşadıkları mağduriyetin TARSİM tarafından dikkate alınmadığını dile getirerek tepkilerini dile getirdiler.

Çiftçilerden tepki

Bazı çiftçiler, "Sigortamızı kuraklık ve diğer afetlerden mağdur olmamak için yaptırıyoruz. Eğer %40’lık bir mağduriyet, mağduriyet olarak kabul edilmiyorsa ve bize ödeme yapılmayacaksa bu sigortayı neden yaptırıyoruz?" şeklinde konuşarak duruma olan tepkilerini ifade ettiler.