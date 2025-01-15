Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2024-25 sezonunun 21. hafta mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a konuk oluyor. Belgrad Arena’da oynanacak bu kritik karşılaşma, çift maç haftasında sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz hafta EuroLeague’de Alba Berlin’i 90-73 mağlup ederek 19. maçında 12. galibiyetini almıştı. Sertaç Şanlı’nın 18 sayı ile yıldızlaştığı, Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis’in 14’er sayı ürettiği maç sonrası, takımın form grafiği dikkat çekiyor. Ancak bu karşılaşmada Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kızılyıldız formda

Ev sahibi Kızılyıldız, EuroLeague’de bu sezon 20 maçta 12 galibiyet alarak iyi bir performans sergiliyor. Son olarak Paris Basketball karşısında 85-69’luk galibiyet elde eden Kızılyıldız, Isaiah Canaan (15 sayı), Nemanja Nedovic ve Codi Miller-McIntyre’ın (14’er sayı) etkili performanslarıyla öne çıkıyor. Belgrad ekibi, saha avantajını kullanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Maç detayları:

Karşılaşma Tarihi: 15 Ocak 2025, Çarşamba (Bugün)

15 Ocak 2025, Çarşamba (Bugün) Saat: 22.00

22.00 Yer: Belgrad Arena

Belgrad Arena Yayın Kanalı: S Sport

S Sport Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Basketbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.