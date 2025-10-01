Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Topçu Teğmen Ali Osman Bayram (26), memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Bayram, askeri törenle toprağa verildi.

Kaza, Girne-Değirmenlik yolunda önceki gün saat 22:30 sıralarında meydana geldi. 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli olan Topçu Teğmen Ali Osman Bayram’ın kullandığı LZ 354 plakalı araç, Canberk Çaydam yönetimindeki MR 226 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada Bayram hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Oğuzhan Koçyiğit ise yaralandı.

Afyonkarahisar’da tören düzenlendi

Topçu Teğmen Ali Osman Bayram için Afyonkarahisar’daki Paşa Camisi'nde askeri bir tören düzenlendi. Törene, ailesi, yakınları, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bayram’ın cenazesi toprağa verildi.