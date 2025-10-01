Bilim dünyasında kısırlık tedavisi için devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden araştırmacılar, insan cilt hücrelerini laboratuvar ortamında döllenebilir yumurtalara dönüştürdü. Bu çalışma, kısırlık sorunu yaşayan bireyler için umut ışığı oldu.

France24’ün aktardığı habere göre, teknoloji “in vitro gametogenez” (IVG) olarak adlandırılıyor ve henüz klinik kullanım için yıllar var. Ancak ilerleyen süreçte kısırlık tedavisinde çığır açması bekleniyor.

Bilimsel Süreç ve Bulgular

Araştırmada kullanılan yöntem, “somatik hücre transferi” olarak biliniyor. Bu teknik, 1996’da Dolly adlı koyunun klonlanmasında kullanılan yöntemle benzerlik taşıyor. İşlem şu şekilde ilerliyor:

Normal deri hücrelerinden çekirdek çıkarılıyor. Çekirdek, çekirdeği alınmış bir donör yumurtasına aktarılıyor. “Mitomeiyoz” adı verilen özel bir süreçle fazla kromozomlar çıkarılıyor, böylece yumurtalar döllenebilir hale getiriliyor.

Ekip, bu süreç sonunda 82 gelişmekte olan yumurta (oosit) oluşturdu. Bunlar tüp bebek (IVF) yöntemiyle sperm ile döllendi. Deneyin sonunda embriyoların yalnızca yüzde 9’dan azı rahme transfer edilebilecek aşamaya ulaşabildi.

Ancak embriyolarda bazı anormallikler gözlemlenmesi sebebiyle deney henüz tamamlanmadı.

Uzman Görüşleri ve Gelecek Öngörüleri

Araştırmanın ortak yazarlarından Paula Amato, yöntemin yaygın olarak kullanıma girmesi için en az 10 yıl gerektiğini belirtiyor. Amato’ya göre en büyük zorluk, doğru sayıda ve tamamlayıcı kromozomlara sahip genetik olarak normal yumurtalar üretmek.

Southampton Üniversitesi’nden araştırmacı Ying Cheong ise bu gelişmeyi “heyecan verici” olarak nitelendiriyor:

“Bilim insanları ilk kez, normal vücut hücrelerinden alınan DNA’nın yumurtaya yerleştirilip aktive edilerek kromozomlarının yarıya indirilebileceğini gösterdi. Bu, kısırlık tedavisinde yeni bir çağın başlangıcı olabilir.” SGK geri ödeme listesine 64 yeni ilaç dahil edildi İçeriği Görüntüle

Bilim Dünyasında Etkisi

Bu yöntem başarılı olursa, ileri yaşta yumurtası olmayan kadınlar ve genetik sorunlar nedeniyle çocuk sahibi olamayan bireyler kendi genetik miraslarını devam ettirebilecek. Dünya genelinde her altı kişiden biri kısırlık sorunuyla mücadele ediyor.

Bilim insanları, Japonya’da yapılan benzer fare çalışmasının ardından insan DNA’sıyla başarıya ulaşan bu çalışmanın, kısırlık tedavisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor.