Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İzmir yeni haftaya gök gürültülü sağanak yağışlarla başlayacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise ilerleyen günlerde belirgin bir şekilde düşmesi öngörülüyor. Pazartesi (26 Ağustos) günü İzmir’in üzerinde yağmur bulutları etkili olacak.

Sıcaklıkta düşüş beklentisi

Yarın hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması beklenirken, ilerleyen günlerde termometrelerin 34 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. İzmir’de Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışların etkisiyle sıcaklık 35 derecelerde seyredecek. Aylardır etkili olan bunaltıcı sıcaklar, yağışlarla birlikte bir nebze rahatlama sağlayacak.

İzmirliler sıcaklıkların etkisiyle nefes alacak

Sıcak hava dalgasıyla mücadele eden İzmirliler, bu hafta başında yağışların sağladığı serinlikle bir miktar nefes alabilecekler. Meteoroloji’nin güncel verileri, haftanın ilk gününde hava koşullarında yaşanacak değişikliklere dikkat çekiyor. İzmir’in hava durumu, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından yağışlarla birlikte biraz daha serinleyecek.