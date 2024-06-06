ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik-Tatlısu arasında çıkan orman yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık arazide saat 15.00 civarında yangın çıktı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurulunun ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu:
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tatar, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının süreceğini ifade etti.
Tatar, Türkiye’den gelen helikopterin yangına müdahale ettikten sonra geri döndüğünü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin ise çalışmalara devam ettiğini belirtti.
Kaynak: aa