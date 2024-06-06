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Tatar, Türkiye’den gelen helikopterin yangına müdahale ettikten sonra geri döndüğünü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin ise çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tatar, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık arazide saat 15.00 civarında yangın çıktı.

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