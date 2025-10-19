Küresel gümüş piyasası 45 yılın en sert sarsıntısını yaşıyor. Hindistan’daki Diwali festivali sırasında rekor talep nedeniyle fiyatlar ons başına 54 dolara kadar yükseldi. Londra piyasasında işlem sistemleri kilitlenirken, bazı büyük bankalar alım satımı durdurmak zorunda kaldı.

Diwali talebi piyasayı altüst etti

Hindistan’da milyonlarca kişinin zenginlik tanrıçası Lakşmi’yi onurlandırmak için gümüş satın aldığı Diwali festivali bu yıl tarihi bir çılgınlığa dönüştü. Sosyal medyada yayılan “Gümüş Yılı” kampanyalarıyla birlikte, geleneksel altın talebi yerini gümüşe bıraktı.

Ülkenin en büyük rafinerisi MMTC-Pamp India Pvt., tarihinde ilk kez stoklarının tamamen tükendiğini açıkladı. Şirketin işlem başkanı Vipin Raina, “27 yıllık kariyerimde böyle bir tablo görmedim. Gümüş ve sikke satanların neredeyse tamamı stok dışı,” dedi.

Londra piyasasında sistemler durdu

Hindistan’daki arz-talep şoku kısa sürede küresel piyasalara da sıçradı. Doların zayıflaması ve yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle, hedge fonların gümüşe ilgisi arttı. Bu durum Londra piyasasında likidite krizine yol açtı.

Bazı bankalar fiyat tekliflerini askıya alırken, işlem hatları panik aramalarıyla kilitlendi. Sözcü’nün aktardığına göre, sistem “neredeyse çöktü”. Gümüş fiyatı cuma günü 54 doların üzerine çıkarak rekor kırdı, ardından %6,7 oranında geriledi.

Uzmanlar: “1979’daki kriz geri döndü”

Uzmanlar, yaşanan hareketliliğin 1979’daki Hunt Kardeşler gümüş krizi kadar sert olduğunu söylüyor. Bloomberg’e konuşan analistler, 2025’teki bu çalkantının doğrudan Hindistan kaynaklı bir arz-talep şoku olduğunu belirtiyor.

M.D. Overseas Bullion Genel Müdürü Amit Mittal, “Böylesini hiç görmedik. Bu kez gümüşe olan talep gerçekten muazzam,” ifadesini kullandı.