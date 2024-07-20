Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümü, İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle işbirliği yaparak, kenti bayraklarla donattı.

Şehir KKTC bayraklarıyla süslendi

KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümü, İzmir'de büyük bir heyecanla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak, Karşıyaka ve Bornova belediyeleri, 20 Temmuz'da gerçekleşecek kutlamalar öncesinde şehri KKTC bayraklarıyla süsledi. Cumhuriyet Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişi, Karşıyaka Çarşı, Kemeraltı, Üçyol Meydanı ve Bornova'nın çeşitli bölgeleri bayraklarla donatıldı.

Resmi tören Cumhuriyet Meydanı’nda

20 Temmuz'da kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı oldu. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başlayan resmi etkinlikte, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Törende şiirler okundu ve halk dansları ekipleri gösteriler sergiledi.