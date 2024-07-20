Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Başkanı Fuat Engin, vakıf üniversitelerine yapılan zamları sert bir şekilde eleştirdi. Engin, özellikle son iki yılda yapılan fiyat artışlarının olağanüstü acımasız olduğunu ve %100 ila %238'leri aşan oranlarda zam yapıldığını söyledi. Bu durumun öğrencileri eğitim hakkından mahrum bıraktığını belirtti.

Fuat Engin: "Zamlar olağanüstü acımasız"

Fuat Engin, vakıf üniversitelerine yapılan zamların geri çekilmesi gerektiğini belirterek, "Bu fiyat artışları daha önce de yapılıyordu ama bu kadar acımasız değildi. Özellikle son iki yılda yapılan fiyat artışları olağanüstü acımasız. Günümüze geldiğimizde vakıf üniversitelerinde %100 ila %238'leri aşan oranlarda zam yapıldı," dedi.

"Yök'ü göreve çağırıyoruz"

Engin, vakıf üniversitelerinin fiyat belirleme yetkisinin olmasına rağmen, mevzuat gereği TÜFE oranından daha fazla artış yapılamayacağını vurguladı. "YÖK'ü göreve çağırıyoruz. Lütfen elinde kendi yaptığı mevzuatı uygula. Vakıf üniversiteleri sahiplerini de insafa çağırıyoruz. Mevzuatın söylediği gibi, imkanınız varsa bu çocuklar açısından daha düşük fiyat artışları uygulayın," şeklinde konuştu.

Öğrenciler için daha uygun fiyatlar talebi

Engin, öğrencilerin sadece eğitim ücreti değil, aynı zamanda yurt, barınma, beslenme ve ulaşım gibi sorunlarla da mücadele ettiğini belirterek, "Olağanüstü fiyat artışlarıyla öğrencilere 'okuma' deniyor. Paran yoksa okuma. Bunu kabul etmiyoruz ve bu konuda mücadelemize devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Tök: Fiyatları geri çekin

Fuat Engin, vakıf üniversitelerinin fiyatlarını geri çekmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aklınızı başınıza alın. Bu fiyatları geri çekin ve mevzuat ne diyorsa, yasalar ne diyorsa gereğini yapın. Eğer imkanlarınız varsa bunu biraz daha aşağıya çekebilirsiniz," dedi.