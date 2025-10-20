Bu gelişmenin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’ten dikkat çekici bir mesaj geldi. Hristodulidis, Erhürman’a gönderdiği tebrik mesajında, Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yer olan Crans Montana sürecine geri dönme çağrısında bulundu.

GKRY lideri Hristodulidis, X platformundan yaptığı açıklamada Erhürman’ı tebrik ederek “en kısa sürede bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini” belirtti. Hristodulidis mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesine atıfla şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik esaslı müzakerelerin, Crans Montana’da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılması için siyasi irademiz tamdır. BM Genel Sekreteri’nin duyurduğu gayrı resmi genişletilmiş toplantı, bu süreci yeniden canlandırmak adına önemli bir fırsattır. Çözüm, BM kararları ve Avrupa Birliği’nin ilke ve değerleri temelinde olmalıdır.”

İsviçre’nin Crans Montana kasabasında 2017 yılında düzenlenen Kıbrıs Konferansı, Ada’daki soruna kapsamlı bir çözüm bulmak amacıyla bugüne kadar yapılan en önemli diplomatik girişimlerden biri olarak tarihe geçti. Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın da katıldığı görüşmeler, yoğun müzakerelere rağmen sonuçsuz kalmıştı.

Taraflar, güç paylaşımı, mülkiyet, toprak düzenlemeleri ve güvenlik gibi kritik başlıkları masaya yatırmıştı. Ancak özellikle “güvenlik ve garantiler” konusu, sürecin tıkanma noktası oldu. Rum tarafı garantörlük sisteminin kaldırılmasını isterken, Türk tarafı bu talebi güvenlik açısından kabul edilemez bulmuş ve Türk askerinin varlığının “vazgeçilmez güvence” olduğunu savunmuştu.

Seçim zaferinin ardından Tufan Erhürman’ın müzakere sürecine nasıl bir yaklaşım sergileyeceği, hem adanın kuzeyinde hem de uluslararası kamuoyunda merakla bekleniyor. CTP lideri Erhürman, daha önce yaptığı açıklamalarda “çözüm odaklı ama eşitlikten taviz vermeyen” bir müzakere anlayışını savunduğunu dile getirmişti.

Yeni dönemde, BM öncülüğünde yapılacak olası bir konferansın, taraflar arasında uzun süredir askıda olan çözüm sürecini yeniden canlandırıp canlandırmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.