Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi bir kargo uçağı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 görevli yaşamını yitirirken, uçaktaki 4 mürettebatın tamamı kazadan sağ kurtuldu.

Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına operasyon gerçekleştiriyordu. Yerel saatle 03.53’te iniş yapan uçak, henüz belirlenemeyen bir sebeple pistte kontrolden çıkarak çevredeki bir yer hizmetleri aracına çarptı. Çarpmanın ardından sürüklenen dev uçak, deniz kıyısına kadar ilerledi.

Yaşanan kazanın ardından Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Uçaktaki mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede gözlem altına alındıkları bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları, kazaya karışan uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığını doğruladı. Yapılan açıklamada, “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta herhangi bir kargonun bulunmadığı teyit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Hong Kong Sivil Havacılık Dairesi, kazanın nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelere göre olayın iniş sırasında meydana gelen kontrol kaybı nedeniyle yaşandığı düşünülüyor. Kazayla ilgili detaylı teknik incelemelerin devam ettiği belirtildi.