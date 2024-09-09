Yaz aylarında serinlemek için kullanılan klima ve vantilatörlerin, yüz felci riskini artırabileceğine dikkat çeken Acıbadem Kent Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, ani hava değişikliklerinin sinir hasarına yol açabileceğini vurguladı. Dr. Altunay, özellikle yaz sıcağında terliyken ya da duş sonrası klimaya maruz kalmanın yüz felcine sebep olabileceğini belirtti.

Bell paralizisi nedir?

Dr. Altunay, yüz felcinin (Bell paralizisi) farklı nedenlerle ortaya çıkabileceğini, bu nedenler arasında enfeksiyonlar, travmalar ve tümöral yapılar gibi çeşitli faktörlerin yer aldığını söyledi. Ancak en sık görülen tip olan Bell felci hakkında şunları ekledi: "Bu tip yüz felçlerinin öncesinde hastalar ani hava değişimlerine ya da soğuğa maruz kalırlar. Kışın soğuğa dikkat ettiğimiz gibi, yazın da klimalara karşı dikkatli olmalıyız."

Yüz felcinin belirtileri nelerdir?

Yüz sinirinin işlevlerinden bahseden Dr. Altunay, yüz felcinin belirtilerini şu şekilde açıkladı: "Yüz siniri, yüzümüzdeki mimiklerden gözyaşı üretimine, tat duyusuna ve tükürük salgısına kadar birçok fonksiyonu yönetir. Felç durumunda yüzde mimik hareketlerinde kayıp, göz kuruluğu, tat duyusunda bozulma gibi belirtiler görülür. Felç öncesinde bazen kulak çevresinde ağrı hissedilebilir."

Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda hemen hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Altunay, erken müdahale ile yüz felcinin tamamen iyileşebileceğini belirtti.

Dikkat edilmesi gerekenler

Yüz felcinden korunmanın yollarına da değinen Dr. Cüneyt Altunay, serinlemek için klima ve fan kullanırken şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

Terliyken, duş sonrası ya da ıslak saçla klima veya fanın önünde durmaktan kaçınılmalı.

Ani ısı değişimlerine maruz kalınmamalı.

Klimanın doğrudan yüze üflemesi engellenmeli.

Erken müdahalenin önemi

Dr. Altunay, yüz felcinde hızlı tanı ve tedavi sürecinin önemini vurguladı: "Erken müdahale ile yüzdeki tüm fonksiyonlar geri dönebilir. Geç kalınması durumunda yüz kaslarında kalıcı hasar oluşabilir. Nadir durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir."