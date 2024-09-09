Siber dolandırıcılar, özellikle üniversite öğrencilerini hedef alarak burs vaadiyle onları mağdur ediyor. Bu dolandırıcılar, sahte kurumlar ve kuruluşlar adı altında öğrencilere ulaşıp onları banka hesabı açtırmaya ikna ediyor. Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş CTO’su Barış Bayram, bu tehlikeye dikkat çekerek, öğrencilerin kişisel verilerini kaptırarak hem maddi hem de manevi zarara uğrayabileceği konusunda uyardı.

Kurumsal görünümlü sahte kuruluşlar

Dolandırıcılar, kendilerini hayırsever vakıflar ya da dernekler gibi göstererek öğrencilere ulaşırken, resmi kurumların logolarını kullanarak güven kazanmayı başarıyor. Sahte burs başvurusu formları ile öğrencilerin kimlik, banka hesap bilgileri ve e-Devlet şifrelerini ele geçiriyorlar. Bayram, bu sahte formlarla elde edilen bilgilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını belirterek, öğrencilere dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Banka hesapları üzerinden dolandırıcılık

Toplanan kimlik bilgileriyle sahte kimlikler oluşturan dolandırıcılar, GSM hatları ve banka hesapları açarak bu hesaplar üzerinden sahte işlemler yapıyor. Barış Bayram, öğrencilerin adına açılan bu hesaplar üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerinin, resmi kayıtlarda öğrencilerin adlarıyla görünmesi nedeniyle mağdurların suçlu duruma düşebileceğini vurguladı. Bu gibi durumlarda öğrenciler nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir.

Sürekli yenilenen dolandırıcılık siteleri

Barış Bayram, dolandırıcıların yakalanmamak için sürekli olarak yeni internet siteleri açtıklarını, kapatılan sitelerin ise farklı isimler ve görünümlerle yeniden faaliyete geçtiğini belirtti. Dolandırıcılar, öğrencilerden hesap doğrulama adı altında küçük para transferleri isteyerek sahte banka hesapları açıyor.

Siber dolandırıcılardan nasıl korunulur?

Siber dolandırıcıların tuzağına düşmemek için Barış Bayram, şu önerilerde bulundu:

Kişisel bilgilerinizi güvenmediğiniz web siteleriyle paylaşmayın.

Ciddi kurumlar, sosyal medya veya telefon aracılığıyla şifre ya da doğrulama kodu talep etmez.

Başvurduğunuz burs kurumunun gerçekliğini Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarından kontrol edin.

Dolandırıldığınızı düşünüyorsanız ne yapmalısınız?

Eğer kişisel bilgilerinizi dolandırıcılara kaptırdıysanız, ilk olarak adınıza açılmış banka hesabı olup olmadığını kontrol edin ve derhal ilgili kuruma başvurarak hesabın kapatılmasını talep edin. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi ya da savcılığa suç duyurusunda bulunarak hukuki yollara başvurmanız önerilmektedir.