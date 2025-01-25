Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan 4 katlı binanın yıkılması sonucu devam eden arama kurtarma çalışmalarında, 15 saat sonra 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 2’ye yükseldiğini açıkladı.

Yoğun çalışmalar sona erdi

Arama kurtarma ekipleri, termal cihazlar, arama kurtarma köpekleri ve ağır iş makineleriyle enkazdaki çalışmalarını tamamladı. Tüm çabalara rağmen enkazdan sağ kurtulan kimse bulunamadı. Ekiplerin özverili çalışmaları, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Ne olmuştu?

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 7 dükkan ve 14 daireden oluşan 4 katlı Taşoluk Apartmanı’nda meydana gelen çökme, büyük bir gürültüyle gerçekleşmişti. Olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, ilk saatlerde 3 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmıştı. Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürerken, binanın çökme nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor. İlk bulgular, binanın giriş katında yapılan tadilat sırasında kolonların kesildiği yönündeki iddiaları doğruluyor. Bu kapsamda 4 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.