Koç Holding'in kuruluşunda kritik bir rol üstlenen ve iş dünyasında saygın bir isim olan Can Kıraç, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. İnan Kıraç'ın ağabeyi olan Can Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Can Kıraç kimdir?

Can Kıraç, 22 Mayıs 1927'de Ankara, Etimesgut'ta doğdu. Türkiye'nin ilk ziraat mühendislerinden Ali Numan Kıraç ve Semiha Kıraç'ın oğlu olan Can Kıraç, çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitim gördü.

1950 yılında iş hayatına Koç Ticaret'in otomobilcilik şubesinde başlayan Kıraç, 1957'de Egemak şirketinde genel müdürlüğe yükseldi. 1963'te Koç Holding'in kurucuları arasında yer aldı ve 1982'de Otomotiv Grubu Başkanı oldu. 1987'de holdingin idari komitesi başkanı olan Kıraç, 1991 yılında emekliye ayrıldı. Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda da önemli bir rol oynayan Can Kıraç, pek çok sosyal ve eğitim kurumunda aktif görevler üstlendi.

İş dünyasına katkıları ve mirası

Can Kıraç, Koç Holding'in büyümesinde ve Türkiye'de sanayinin gelişiminde önemli katkılarda bulundu. Otomotiv sektöründeki liderliği ve yöneticilik becerileri, holdingin bu alandaki başarısını pekiştirdi. Ayrıca, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da tanınan Kıraç, Türkiye'nin modernleşme sürecine önemli katkılar sağladı.