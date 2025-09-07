Koç Holding, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Burçun İmir’in atandığını açıkladı. İmir, görevine 15 Eylül 2025 itibarıyla başlayacak ve Nisan 2023’ten bu yana pozisyonda bulunan Burçin Girit’in yerine geçecek.

Kurumsal İletişim Direktörlüğüne atandı

Burçun İmir, Koç Holding’in iletişim stratejilerinin geliştirilmesinin yanı sıra itibar, marka ve medya ilişkileri yönetimi, etkinlikler, sürdürülebilirlik ve ESG politikalarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere liderlik edecek.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, atamayı değerlendirerek, “İletişimin farklı alanlarında üstlendiği başarılı görevlerin ardından Topluluğumuza Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılan Sayın Burçun İmir’e yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Turkish Daily News’te muhabirlik yaptı

1976 Ankara doğumlu Burçun İmir, 1998’de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 1995 yılında Turkish Daily News’te muhabir olarak başladı.

İmir; DPA, CNN International, CNNTÜRK, Doğan Haber Ajansı, BBC Türkçe Servisi, Voice of America, Deutsche Welle, TV24 ve Habertürk TV’de muhabirlik, Orta Doğu Temsilciliği, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008-2019 yılları arasında Turkcell’de Kurumsal İletişim Müdürü, Aras Kargo’da İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Allianz Türkiye’de Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü olarak görev yaptı. 2019-2021 yıllarında kendi danışmanlık şirketiyle sürdürülebilirlik, iletişim, marka, itibar ve yönetim danışmanlığı hizmetleri verdi. Aynı dönemde DasDas’ın Genel Koordinatörlüğünü yürüttü.

2021 yılında Coca-Cola İçecek’te (CCI) çalışmaya başlayan Burçun İmir, son olarak Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.