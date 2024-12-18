Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sanayi bölgesinde meydana gelen üzücü bir olayda, otomotiv firmasında çalışan bir işçi, çatıda çalışırken 6 metreden düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, O.H. isimli işçi, görevli olduğu çatının çökmesi sonucu yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası O.H., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak detaylı inceleme başlattı.