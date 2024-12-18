Swissôtel Büyük Efes, özel konuklarıyla birlikte geleneksel “Yılbaşı Ağacı Işıklandırma” törenini coşku dolu bir atmosferde gerçekleştirdi. Koro eşliğinde düzenlenen bu özel etkinlikte misafirler, 2025’i erken karşılayarak yeni yıl heyecanını paylaştı.

18 Aralık Çarşamba günü, otelin Grand Efes Balo Salonu’nda gerçekleşen seremonide yılbaşı ağacının ışıkları, yeni yıl dilekleri ile birlikte alkışlar eşliğinde yakıldı. Etkinliğin devamında, koro en sevilen yeni yıl şarkılarını seslendirerek bu keyifli akşama unutulmaz bir renk kattı.

Otelin Genel Müdür’ü Rıza Elibol, gecenin anlam ve önemini şu sözlerle ifade etti: “Swissôtel Büyük Efes, İzmir ailesi olarak, bu özel akşamda sevgi, paylaşım ve umut dolu bir atmosfer yaratmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu güzel etkinlikte bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederim. Sizlerle birlikte geçirdiğimiz bu özel anların, hepimiz için unutulmaz bir hatıra olacağına inanıyorum.”

Swissôtel Büyük Efes, bu anlamlı gece ile konuklarına yeni yıl ruhunu ve paylaşımın güzelliğini sunmanın mutluluğunu yaşadı. Bu özel etkinlik, misafirlerin hafızalarında yılbaşına dair unutulmaz anılar bırakmış oldu.