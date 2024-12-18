Kocaeli'de drift yapan ve ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında polis aracına çarptı. Gözaltına alınan sürücüye 40 bin 178 lira ceza uygulanıp, ehliyetine de sekiz ay el konuldu.

Körfez ilçesinde saat 23.30 sıralarında M.S.K., kullandığı 34 ZG 090 plakalı otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Körfez Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan M.S.K, otomobiliyle kaçmaya başladı.

Yaşanan takip sonucu M.S.K., İkizli Çeşme Sokak girişinde geri manevra yaptığı sırada polis aracına çarpınca yakalandı.

Gözaltına alınan M.S.K’nın, yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

M.S.K.’ya ‘drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak’, ‘tehlikeli ve alkollü araç kullanmak’ ve ‘dur ihtarına uymamak’ suçlarından toplam 40 bin 178 lira cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine sekiz ay el konulan sürücünün otomobili de iki ay trafikten men edildi.