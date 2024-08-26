Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Olay, Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ve bir oto kaporta dükkanına tabancalarla 22 el ateş açtı. Saldırı sırasında geri dönüşüm deposunda çalışan 18 yaşındaki Ahmet Satan, mesai arkadaşlarıyla çay içerken mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ağır yaralanan genç işçi, olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde 22 mermi kovanı buldu ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.