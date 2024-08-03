İstanbul'dan Kocaeli'ye seyahat eden bir tur otobüsü, Kartepe ilçesi SEKA Kampı yolunda kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonucu 43 kişi bir saat süren kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kul yönetimindeki 34 FZY 926 plakalı otobüs, karşıdan gelen araca yol vermek isterken dar yolda tekerleği boşluğa düştü. Yaklaşık 30-40 metre sürüklendikten sonra yan yatan otobüste 42 yolcu ve sürücü mahsur kaldı.

Ekiplerin çabasıyla 43 kişi yara almadan kurtarıldı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, aracın güvenliğini sağladıktan sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişi, pencerelerden merdiven yardımıyla bir saat süren operasyonla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, bazı yolcular ise panik yaşadı.

Sürücüler kaza anını anlattı

Sürücü Ramazan Kul, kazanın detaylarını şöyle aktardı: "Kendimi sağ tarafa atarken, teker sağa düştü. 30-40 metre sürüklendik." Bir yolcu ise olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını ve İstanbul'dan gezmek için geldiklerini belirtti.