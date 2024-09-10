Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından Ege TV’de yayınlanan "Gündoğdu Meydanı" programında, moderatör Kemal Karataş'ın yönetiminde İzmir ve ülke gündemi masaya yatırıldı. Programda Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu’nun eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in performansı ve siyasi geleceği hakkındaki yorumları dikkat çekti. Gündoğdu, Soyer’in başarısızlığını vurgularken, belediye başkanlığı sürecindeki eleştirilerin yanı sıra geçmişteki siyasi bağlantılarına da göndermelerde bulundu. Karataş ise, Soyer’in başarısızlığını ve CHP içindeki şansını eleştirirken başkanlığı dönemindeki başarısızlığına dair değerlendirmelerini paylaştı. Karataş, genel başkanlık için zemin yokladığını iddia ettiği Tunç Soyer’in CHP’de delegelik şansının bile olmadığını öne sürdü.

Programda konuşan Eyüphan Gündoğdu, belediye başkanlıklarında üç dönem maddesini değerlendirerek, “Tunç Soyer LGBT’nin genel başkanı olacak. Bunu destekliyorum da. Bunun için bir bütçe çıkardı destek olarak” dedi. Gündoğdu, şöyle devam etti: “Kemal Karataş’ın İzmir İl Başkanı olduğu ve Aziz Kocaoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Seferihisar’da aday arandığı sırada Hamit Nişancı’ya teklif götürüldü. Sonrasında boyacı Yakup isimli biri Tunç Soyer’i buldu getirdi. Deniz Baykal’ı aradı söyledi. Soyer’i belediye başkanı yapan bu adam şimdi başarısız diyor. O zaman neden sen getirdin?”

‘Soyer başarısız oldu’

Kemal Karataş, Gündoğdu’ya cevap olarak şu ifadelere yer verdi: “Her belediye başkanı Körfez sorununu hallettik diyor. Kimisi yüzeceğiz dedi. Kimisi parfüm sıktı. Tunç Soyer yanlış yerde yüzdü. Gel bakalım Kordon’da gir denize girebiliyor musun? Kafasında birtakım planları var. Genel başkanlık için turlarını atıyor. Tunç Soyer’in CHP’de delegelik şansı bile yok. CHP tabanı böyle şeylere prim vermez. Bir dönemde kapının önüne konuldu. Her şeyiyle başarısızdı bunu samimi olarak söylüyorum. Ben bu adamı getirdim diye arkasında durmak zorunda değilim.”