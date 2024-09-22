Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, freni boşalan bir tır denize düştü. Tırın dorsesini ayırmaya çalışırken kontrolden çıkan araç, şans eseri kimseyi yaralamadı. Denize yayılan yakıt için çevre güvenliği sağlandı.

Olayın detayları

Kaza, sabah saatlerinde Negmar Feribot İskelesi'nde yaşandı. 34 EM 3127 plakalı tır, feribot geçişi için iskeleye geldiğinde bir arıza meydana geldi. Sürücü Mazlum Şimşek'in idaresindeki tır, başka bir araç yardımıyla dorseden ayrılmak istendiği sırada aniden frenleri boşaldı. Freni tutmayan tır hızla hareket ederek denize uçtu.

Şans eseri olay sırasında kimse yaralanmadı. Ancak, tır saniyeler içinde denizin derinliklerine battı. Kaza sonrasında denize dökülen yağ ve mazotun yayılmasını önlemek amacıyla, ekipler 150 metre uzunluğunda mantar bariyer kurarak önlem aldı.

Tırın kurtarılması

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, vinç yardımıyla denize düşen tırı sudan çıkardı. Kurtarma çalışmaları esnasında tırdan boşalan yakıtın çevreye zarar vermemesi için anında müdahale edildi. Gebze Liman Başkanlığı ve sahil güvenlik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Sürücünün açıklamaları

Kazanın ardından konuşan tır sürücüsü Mazlum Şimşek, olayın nasıl meydana geldiğini anlattı. Şimşek, "Aracımız arızalandı, başka bir araçla dorseyi gönderip çekiciyle tırı taşımak istedik. Ancak freni boşalan tır kontrolden çıktı, Allah'a şükür biz de canımızı zor kurtardık" dedi.

Çevre güvenliği için önlemler

Kazadan hemen sonra devreye giren ekipler, denize dökülen mazot ve yağın çevreye yayılmasını önlemek için özel mantar bariyerler kullandı. Denizde oluşabilecek çevre kirliliğine karşı alınan bu önlemlerle, olası bir çevre felaketinin önüne geçildi.

Olay, Gebze'de büyük bir facianın eşiğinden dönülerek atlatıldı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan kazada, çevre güvenliği için hızla müdahalelerde bulunuldu.