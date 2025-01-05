Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık hizmetleri alanında sunduğu Hasta Nakil Ambulansı uygulaması, 2023 yılında da ücretsiz hizmet uygulamasına devam etti. Özellikle yataklı tedavide günlük sağlık hizmetlerinin arasında yer almasını sağlayan bu hizmet, toplamda 48 bin 701 kişiye ulaştı.

Hasta Nakil Ambulansları, özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli bireyler için önemli bir özgürlük sunuyor. Tüm dünyada hizmet veren ambulanslar, modern donanımlar ve uzman ekiplerle hastaların güvenli bir şekilde nakledilmesini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı belirtildi, Hasta Nakil Ambulanslarının yıl boyunca aktif olarak görev yaptığı ve kişiden yoğun talep görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Hizmetimiz, Kocaeli genelinde tüm bölgemize ücretsiz olarak sunulmaktadır. Amacımız, sağlık hizmetlerine erişimde sağlık sağlayarak vatandaşların yaşam sınırlarını artırmaktır" ifadelerine yer verilmiştir.

Hizmet nasıl alınıyor?

Hasta Nakil Ambulansı hizmetinden yararlanmak isteyen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezini oluşturan talepte bulunmaları yeterli oluyor. Hizmet, tüm sağlık kriterlerine uygun bir şekilde sunulmakta ve sürekli olarak devam etmektedir.