Cinayet nasıl işlendi?

7 Kasım 2023'te kaybolan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'ün, Sultanbeyli'deki oto galeride darp edilerek bayıltıldığı ve halıya sarılıp otomobilin bagajında Kocaeli'ye getirildiği öğrenildi. Ör'ün cesedi, Kartepe ilçesindeki çiftlikte baltayla parçalara ayrılarak asitle eritildi. İddianamede, Işık E. tarafından cinayetin planlandığı ve cinayet için hazırlıkların bir gün öncesinde yapıldığı belirtiliyor.

Şüphelilerin ifadeleri

Şüphelilerden Ceyhun A., olayın planlayıcısının Işık E. olduğunu ve cinayet sırasında Nurhan Ör'ün ölü olduğunu fark ettiklerinde cesedi parçalara ayırıp asite koyduklarını itiraf etti. Ceyhun, Ferdi G. ile birlikte cesedi parçalara ayırıp varillere koyduğunu ve olay sonrası tüm izleri yok ettiklerini belirtti.

Cep telefonu ve olayın aydınlatılması

Nurhan Ör'ün cep telefonu, cinayet sonrası Gebze Güzeller Mahallesi'nde bir kamyonetin kasasına düşmüştü. Telefonu bulan kamyonet sahibi H.K., Nurhan Ör'ün eşi Başar Ör ile iletişime geçti ve cep telefonunun bulunmasına yardımcı oldu.

Cinayet için yapılan hazırlıklar

İddianamede, cinayet için gerekli malzemelerin bir gün önce alındığı belirtiliyor. Şüpheliler, asit, varil ve baltayı satın almış ve bu malzemeleri cinayet sırasında kullanmışlardır.

Şüphelilerin pişmanlık ifadeleri

Ceyhun A. ve Ferdi G., olayın pişmanlık yarattığını ve Işık E.'nin yönlendirmesiyle hareket ettiklerini belirtti. Ceyhun, olayın başlangıçta öldürme amacı taşımadığını, ancak sonrasında durumun değiştiğini ifade etti. Emrah D., olayla ilgili bilgisiz olduğunu ve Işık E.'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Yeni detaylar ve suçlamalar

Zanlılardan Emrah D., Nurhan Ör'ün kıyafetlerini giyerek hedef şaşırtmaya çalıştı ve Işık E.'nin olay için kendisine verilen açık hattı kullandığını belirtti. Işık E., Nurhan Ör'ü daha önce de kaçırmayı planlamıştı.